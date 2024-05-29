Влітку росіяни хочуть вивезти з окупованих територій до рф десятки тисяч українських дітей, – ISW

Влітку росіяни хочуть вивезти з окупованих територій до рф десятки тисяч українських дітей, – ISW
Російська влада готується активізувати депортацію українських дітей до росії впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив 27 травня, що регіони рф "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.

А російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України, які "відвідають" росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

Пасічник також повідомив, що літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край (який знаходиться ближче до Аляски, ніж до України).

Окупаційне Міністерство праці Херсонської області також оголосило, що діти з окупованої Херсонської області поїдуть до табору "Океан" для участі в "освітній, спортивній та культурній програмі".

Окупаційний сенатор Херсонської області Андрій Алєксєєнко повідомив 27 травня, що 575 дітей з окупованої Херсонської області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та російській республіці Адигея.

Міністерство освіти і науки "ЛНР" повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі "Авангард" у Волгоградській області Росії і пройде підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв'язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

Незважаючи на зусилля росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до росії.

Насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми росії з депортації українських дітей до росії можуть бути класифіковані як геноцидні акти.

Українські діти, які були депортовані до росії на такі "канікули" чи "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.

Російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.

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Теги: Україна, росія, війна
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