Таллінн більше не здаватиме офіси церкві Московського патріархату





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Цієї будівлею вони розпоряджалися з 2005 року і платили за понад 270 квадратних метрів лише 820 євро на місяць.



Загалом у Таллінні держава здавала Естонській православній церкві Московського патріархату в оренду чотири споруди.



Естонський парламент визнав РПЦ інститутом, який підтримує російську агресію в Україні.

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