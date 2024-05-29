Таллінн більше не здаватиме офіси церкві Московського патріархату

Таллінн більше не здаватиме офіси церкві Московського патріархату
В естонській столиці Таллінні місцева влада більше не дозволить церкві Московського патріархату брати в оренду офісні приміщення.

Як пише LB.ua з посиланням на естонський мовник ERR, до 21 липня 2024 клірики повинні виїхати з будинку канцелярії на вулиці Пікк в історичному Старому місті.


Цієї будівлею вони розпоряджалися з 2005 року і платили за понад 270 квадратних метрів лише 820 євро на місяць.

Загалом у Таллінні держава здавала Естонській православній церкві Московського патріархату в оренду чотири споруди.

Естонський парламент визнав РПЦ інститутом, який підтримує російську агресію в Україні.

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Теги: Таллін, Московський патріархат
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