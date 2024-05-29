Таллінн більше не здаватиме офіси церкві Московського патріархату
Сьогодні, 10:50
В естонській столиці Таллінні місцева влада більше не дозволить церкві Московського патріархату брати в оренду офісні приміщення.
Як пише LB.ua з посиланням на естонський мовник ERR, до 21 липня 2024 клірики повинні виїхати з будинку канцелярії на вулиці Пікк в історичному Старому місті.
Цієї будівлею вони розпоряджалися з 2005 року і платили за понад 270 квадратних метрів лише 820 євро на місяць.
Загалом у Таллінні держава здавала Естонській православній церкві Московського патріархату в оренду чотири споруди.
Естонський парламент визнав РПЦ інститутом, який підтримує російську агресію в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як пише LB.ua з посиланням на естонський мовник ERR, до 21 липня 2024 клірики повинні виїхати з будинку канцелярії на вулиці Пікк в історичному Старому місті.
Цієї будівлею вони розпоряджалися з 2005 року і платили за понад 270 квадратних метрів лише 820 євро на місяць.
Загалом у Таллінні держава здавала Естонській православній церкві Московського патріархату в оренду чотири споруди.
Естонський парламент визнав РПЦ інститутом, який підтримує російську агресію в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині
Сьогодні, 11:25
Таллінн більше не здаватиме офіси церкві Московського патріархату
Сьогодні, 10:50
Влітку росіяни хочуть вивезти з окупованих територій до рф десятки тисяч українських дітей, – ISW
Сьогодні, 10:28
Захисники ліквідували ще 1300 окупантів за добу
Сьогодні, 10:11