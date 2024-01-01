Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині

Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом працівникам виправної колонії на Полтавщині, які катували в’язнів.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом службовим особам однієї з виправних колоній Полтавської області у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, службовці колонії знущалися із засуджених.

Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу.
Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині

У разі відмови засудженого виконати вимоги, до нього застосовувалися тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні.
Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині

Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.

Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід - слідчі та оперативні працівники ДБР.

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Теги: кримінал, Україна
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