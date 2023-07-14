Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила на Донеччину для розмінування деокупованих територій.



Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Віктор Милостивий провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські піротехніки відбули на чергову ротацію.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила на Донеччину для розмінування деокупованих територій.Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захиступровів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.

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