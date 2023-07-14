Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій

Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Волинські піротехніки відбули на чергову ротацію.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Чергова група волинських піротехніків ДСНС Волині вирушила на Донеччину для розмінування деокупованих територій.

Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС області полковник служби цивільного захисту Віктор Милостивий провів інструктаж з особовим складом, побажав успіхів у виконанні важливих та нелегких завдань, наголосив на безумовному дотримані правил безпеки для збереження здоров’я та життя співробітників служби порятунку.
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій
Чергова ротація: волинські піротехніки вирушили на Донеччину для розмінування територій

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Теги: Волинь, піротехніки, Донеччина
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