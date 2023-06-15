На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл: є постраждалі

У Камінь-Каширському районі трапилася ДТП за участю мотоцикліста, є постраждалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 28 травня, поблизу селища Любешів.48-річний житель громади, керуючи автомобілем Audi-A6, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом Viper.Внаслідок зіткнення постраждав 60-річний мотоцикліст та 55-річна пасажирка транспортного засобу, їх госпіталізували.Цього ж дня на перехресті вулиць Окружна – Садова у Липинах 35-річний лучанин, керуючи автомобілем Chrysler Voyager, не надав перевагу у русі та збив 26-річного мопедиста Honda Dio, який рухався по головній дорозі.Внаслідок автопригоди водій мопеда отримав тілесні ушкодження, його також ушпиталили.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.