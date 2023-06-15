На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл: є постраждалі
Сьогодні, 12:20
У Камінь-Каширському районі трапилася ДТП за участю мотоцикліста, є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 травня, поблизу селища Любешів.
48-річний житель громади, керуючи автомобілем Audi-A6, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом Viper.
Внаслідок зіткнення постраждав 60-річний мотоцикліст та 55-річна пасажирка транспортного засобу, їх госпіталізували.
Цього ж дня на перехресті вулиць Окружна – Садова у Липинах 35-річний лучанин, керуючи автомобілем Chrysler Voyager, не надав перевагу у русі та збив 26-річного мопедиста Honda Dio, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок автопригоди водій мопеда отримав тілесні ушкодження, його також ушпиталили.
За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 травня, поблизу селища Любешів.
48-річний житель громади, керуючи автомобілем Audi-A6, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мотоциклом Viper.
Внаслідок зіткнення постраждав 60-річний мотоцикліст та 55-річна пасажирка транспортного засобу, їх госпіталізували.
Цього ж дня на перехресті вулиць Окружна – Садова у Липинах 35-річний лучанин, керуючи автомобілем Chrysler Voyager, не надав перевагу у русі та збив 26-річного мопедиста Honda Dio, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок автопригоди водій мопеда отримав тілесні ушкодження, його також ушпиталили.
За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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