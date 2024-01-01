Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині

Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
На Харківщині внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа у приватному секторі та лісі.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Вчора внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.

Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.

Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.

Жертв і постраждалих немає.

Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині

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Теги: обстріл, війна
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