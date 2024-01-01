Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині

сталася масштабна пожежа у приватному секторі та лісі.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Вчора внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.



Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.



Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.



Жертв і постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині внаслідок обстрілуу приватному секторі та лісі.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Вчора внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.Жертв і постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію