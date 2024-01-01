Весільний обряд із Волині визнали культурною спадщиною України

елементів нематеріальної культурної спадщини України додали народний обряд «Читання корони», поширений на Волині.



Про це повідомило



МКІП додало чотири обряди до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них: Весільний обряд "Читання корони", Культура традиційної гуцульської сирної пластики, Традиція виконання ритуального чоловічого танцю "Сербен" та народна гра "Ашик" (розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів).



"Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.



Весільний обряд "Читання корони"



"Корона" побутує на теренах Волинської області. Вперше цей весільний обряд зафіксований ще у 1930-му році.



Весільна корона – це весільний вінець білого кольору у вигляді стрічки, який мама заплітає у волосся своїй дочці після того, як прочитається відповідний текст, який теж має назву весільна корона. Тільки після цього наречена може зустрітися зі своїм коханим. Обряд унікальний тим, що коли мама одягає весільний вінець, вона благословляє свою доньку на самостійне щасливе життя.



У вересні 2023 року Рівненщина та Волинь подали спільну заявку на внесення весільного обряду "Читання корони" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Відтак 7 вересня на Рівненщині відбувся Всеукраїнський форум "Нематеріальна культурна спадщина", де презентували давній обряд українського весілля "Читання корони".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Національного перелікуУкраїни додали народний обряд «Читання корони», поширений на Волині.Про це повідомило Еспресо.Захід з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.МКІП додало чотири обряди до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них: Весільний обряд "Читання корони", Культура традиційної гуцульської сирної пластики, Традиція виконання ритуального чоловічого танцю "Сербен" та народна гра "Ашик" (розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів)."Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини", - йдеться у повідомленні."Корона" побутує на теренах Волинської області. Вперше цей весільний обряд зафіксований ще у 1930-му році.Весільна корона – це весільний вінець білого кольору у вигляді стрічки, який мама заплітає у волосся своїй дочці після того, як прочитається відповідний текст, який теж має назву весільна корона. Тільки після цього наречена може зустрітися зі своїм коханим. Обряд унікальний тим, що коли мама одягає весільний вінець, вона благословляє свою доньку на самостійне щасливе життя.У вересні 2023 року Рівненщина та Волинь подали спільну заявку на внесення весільного обряду "Читання корони" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Відтак 7 вересня на Рівненщині відбувся Всеукраїнський форум "Нематеріальна культурна спадщина", де презентували давній обряд українського весілля "Читання корони".

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