Весільний обряд із Волині визнали культурною спадщиною України

Весільний обряд із Волині визнали культурною спадщиною України
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали народний обряд «Читання корони», поширений на Волині.

Про це повідомило Еспресо.Захід з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

МКІП додало чотири обряди до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них: Весільний обряд "Читання корони", Культура традиційної гуцульської сирної пластики, Традиція виконання ритуального чоловічого танцю "Сербен" та народна гра "Ашик" (розповсюджена на півдні Одеської області у місцях компактного проживання болгар і гагаузів).

"Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.

Весільний обряд "Читання корони"

"Корона" побутує на теренах Волинської області. Вперше цей весільний обряд зафіксований ще у 1930-му році.

Весільна корона – це весільний вінець білого кольору у вигляді стрічки, який мама заплітає у волосся своїй дочці після того, як прочитається відповідний текст, який теж має назву весільна корона. Тільки після цього наречена може зустрітися зі своїм коханим. Обряд унікальний тим, що коли мама одягає весільний вінець, вона благословляє свою доньку на самостійне щасливе життя.

У вересні 2023 року Рівненщина та Волинь подали спільну заявку на внесення весільного обряду "Читання корони" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Відтак 7 вересня на Рівненщині відбувся Всеукраїнський форум "Нематеріальна культурна спадщина", де презентували давній обряд українського весілля "Читання корони".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: культура, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іноземні партнери та нові цілі урбаністичного дослідження Луцька: Urban Vision Lutsk розпочав другий етап
Сьогодні, 13:00
Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
Сьогодні, 12:40
Весільний обряд із Волині визнали культурною спадщиною України
Сьогодні, 12:23
На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл: є постраждалі
Сьогодні, 12:20
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Відомий майстер з Волині виготовив партію шедеврів задля допомоги ЗСУ Відомий майстер з Волині виготовив партію шедеврів задля допомоги ЗСУ
14 травень, 18:01
У Луцьку створили мурал, присвячений полоненим захисникам У Луцьку створили мурал, присвячений полоненим захисникам
25 квітень, 17:51
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
24 квітень, 17:41
Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони» Волинська поетеса презентували збірку «Лінія оборони»
23 квітень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іноземні партнери та нові цілі урбаністичного дослідження Луцька: Urban Vision Lutsk розпочав другий етап
Сьогодні, 13:00
 0
Моторошні кадри: масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу на Харківщині
Сьогодні, 12:40
 0
Весільний обряд із Волині визнали культурною спадщиною України
Сьогодні, 12:23
 0
На Волині зіткнулися автівка та мотоцикл: є постраждалі
Сьогодні, 12:20
 0
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8