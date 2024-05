Іноземні партнери та нові цілі урбаністичного дослідження Луцька: Urban Vision Lutsk розпочав другий етап

Проєкт Urban Vision Lutsk (UVL) завершив перший етап першого комплексного урбаністичного дослідження Луцька та виходить на наступний рівень — залучення нового партнерства для розробки візійної стратегії розвитку екосистеми міста.21 травня до Луцька приїхали проєктний менеджер ORG Permanent Modernity (ORG Per Mod) з Брюселя —та керівниця офісу міського розвитку Urban Reform з Харкова —, щоб розпочати новий етап проєкту та поспілкуватися з місцевими стейкхолдерами.У квітні 2024 року організації підписали спільний тристоронній меморандум з платформою «Алгоритм дій», яка ініціювала перше комплексне урбаністичне дослідження Луцька — Urban Vision Lutsk.Завдання архітекторів та урбаністів ORG Permanent Modernity та Urban Reform:■ створення карти стейкхолдерів;■ дослідження «сірих плям» у місті, які потребують переосмислення та інвестицій;■ створення для Луцька «місточків» з міжнародними організаціями, донорами та науковцями;■ збір даних, які можна використовувати як наукове обґрунтування для створення детального плану території усього міста;■ дослідження транспортної моделі міста.Приїзд Гендріка Блума та Олександри Нарижної – це початок цілого комплексу запланованих заходів в межах урбаністичного дослідження Луцька. Спочатку опитали першу групу ключових людей, з якими спілкувалися впродовж двох днів. Далі заплановано воркшопи, презентації та інші партисипативні практики, аби залучити до процесу творення візії майбутнього Луцька, якомога більше лучан.Першими респондентами стали представники з різних сфер та галузей: бізнес, культура, історія, політика, волонтерство та будівництво. Список цих людей сформували завдяки опитуванню та воркшопам, які проводили в межах проєкту минулого року.До слова, опитування луцьких стейкхолдерів ORG Per Mod розробили за допомогою спеціальної технології Solv та на базі урбаністичного дослідження Луцька від команди Urban Reform.Аналіз відповідей респондентів за цією технологією допомагає зрозуміти наявні ресурси, навички та можливості у місті, а також розробити широкий перелік їхніх додаткових цінностей та просторових вимог.На базі цього сформують короткий перелік цих потреб. Остаточний відбір стейкхолдерів буде ґрунтуватися на їхньому потенціалі: хто матиме відчутний вплив і приноситиме чітку соціальну та економічну цінність.Працюючи разом з попередніми дослідженнями Urban Reform та використовуючи власну технологію Solv, урбаністи з ORG Per Mod розроблять надійний комплекс програм для безперервного та постійного зростання інноваційного кластеру в центрі Луцька — спільноти різних респондентів, відносин і ресурсів, які працюють у синергії для досягнення відчутного позитивного економічного і соціального впливу.Першими респондентами стали головний архітектор, директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради, керівник «Континіум-Девелопмент», голова наглядової ради ТОВ «Торговий дім «Аванта», режисерка, керівниця творчого об’єднання «ГаРмИдЕр», ресторатор, начальник Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, голова Волинського регіонального підрозділу Спілки археологів України, виконавчий директор інвестиційної групи VolWest Group, керівниця БФ «Ангар.Україна»Крім анкетного опитування респонденти змогли розповісти про потреби, запити та бачення Луцька, як мешканці міста, а також поговорити на теми, які безпосередньо стосуються їхньої діяльності.«Цікаво чути думки лучан із різних секторів. Вони різняться, але мають спільне зерно — всі мріють бачити Луцьк комфортним, сучасним, доступним та креативним містом. Містом можливостей», — розповідає проєктна менеджерка UVLУсі респонденти назвали людей, які на їхню думку, є впливовими для Луцька та теж можуть стати стейкхолдерами міста. З ними планують провести наступні інтерв’ю впродовж двох місяців.Наступним етапом роботи в межах проєкту стане опрацювання результатів інтерв’ю та формування векторів подальшої роботи. Команда розробить концепції сценарію воркшопів, які планують розпочати в липні для участі лучан, які активно розвивають бізнес, працюють у громадському секторі, реалізують масштабні культурні проєкти та є представниками органів місцевого самоврядування, різних субкультур та спільнот.До слова, для підсилення дослідження Urban Vision Lutsk платформа «Алгоритм дій» налагодила взаємодію з Луцькою міськрадою в межах проєкту, щоб спільно промотувати дослідження у Луцьку, в Україні та світі, а також знаходити йому практичне застосування у майбутньому.проєкт Urban Vision Lutsk реалізовують Urban Reform, ORG Permanent Modernity та «Місто.Перезавантаження» за ініціативи та фінансування платформи «Алгоритм дій» та за сприяння Луцької міської ради.