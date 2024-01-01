Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді

Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді
Однокласники служать в одному розрахунку БМ-21 «Град» волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

Василь та Дмитро після школи вперше зустрілися на передовій. Поки немає часу на спогади про шкільні роки, бо працюють миттєво і точно.

«У нас розрахунок, як одне ціле: вже давно працюємо без зайвих слів!» - кажуть воїни.

«За кілька хвилин роботи чути лише координати. А потім - залп! Красивий! Що візуально, що на слух. І - перекат. А ще за кілька хвилин - інформація від «очей»: файно попрацювали хлопці! Колись Василь з Дмитром обовʼязково приїдуть у рідну школу, сядуть за свої парти і… згадають війну. Бо її вже не буде! Лише в спогадах. А поки що… знову лунають координати цілей…» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном
Сьогодні, 14:06
На Буковині правоохоронець вивозив ухилянтів під виглядом колег
Сьогодні, 13:49
Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді
Сьогодні, 13:33
На них звідусіль посипалося скло: подружня пара дивом вижила під час удару по гіпермаркету Харкова
Сьогодні, 13:20
Іноземні партнери та нові цілі урбаністичного дослідження Луцька: Urban Vision Lutsk розпочав другий етап
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Реальність волинських воїнів: втілюючи мрії Реальність волинських воїнів: втілюючи мрії
20 травень, 11:55
«Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті «Наша вишиванка – піксель»: як відзначили свято волинські воїни на фронті
16 травень, 12:25
«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки «Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки
15 травень, 11:09
«Чистий четвер»: волинські бійці зачищають ворожі позиції «Чистий четвер»: волинські бійці зачищають ворожі позиції
02 травень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд у Львові повернув посаду скандальній Фаріон
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном
Сьогодні, 14:06
 0
На Буковині правоохоронець вивозив ухилянтів під виглядом колег
Сьогодні, 13:49
 0
Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді
Сьогодні, 13:33
 0
На них звідусіль посипалося скло: подружня пара дивом вижила під час удару по гіпермаркету Харкова
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8