Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді

Однокласники служать в одному розрахунку БМ-21 «Град» волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у телеграмі повідомляє військова частина.тапісля школи вперше зустрілися на передовій. Поки немає часу на спогади про шкільні роки, бо працюють миттєво і точно.«У нас розрахунок, як одне ціле: вже давно працюємо без зайвих слів!» - кажуть воїни.«За кілька хвилин роботи чути лише координати. А потім - залп! Красивий! Що візуально, що на слух. І - перекат. А ще за кілька хвилин - інформація від «очей»: файно попрацювали хлопці! Колись Василь з Дмитром обовʼязково приїдуть у рідну школу, сядуть за свої парти і… згадають війну. Бо її вже не буде! Лише в спогадах. А поки що… знову лунають координати цілей…» - йдеться у повідомленні.