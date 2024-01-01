Однокласники вперше після школи зустрілися на фронті у волинській бригаді
Сьогодні, 13:33
Однокласники служать в одному розрахунку БМ-21 «Град» волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Василь та Дмитро після школи вперше зустрілися на передовій. Поки немає часу на спогади про шкільні роки, бо працюють миттєво і точно.
«У нас розрахунок, як одне ціле: вже давно працюємо без зайвих слів!» - кажуть воїни.
«За кілька хвилин роботи чути лише координати. А потім - залп! Красивий! Що візуально, що на слух. І - перекат. А ще за кілька хвилин - інформація від «очей»: файно попрацювали хлопці! Колись Василь з Дмитром обовʼязково приїдуть у рідну школу, сядуть за свої парти і… згадають війну. Бо її вже не буде! Лише в спогадах. А поки що… знову лунають координати цілей…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Василь та Дмитро після школи вперше зустрілися на передовій. Поки немає часу на спогади про шкільні роки, бо працюють миттєво і точно.
«У нас розрахунок, як одне ціле: вже давно працюємо без зайвих слів!» - кажуть воїни.
«За кілька хвилин роботи чути лише координати. А потім - залп! Красивий! Що візуально, що на слух. І - перекат. А ще за кілька хвилин - інформація від «очей»: файно попрацювали хлопці! Колись Василь з Дмитром обовʼязково приїдуть у рідну школу, сядуть за свої парти і… згадають війну. Бо її вже не буде! Лише в спогадах. А поки що… знову лунають координати цілей…» - йдеться у повідомленні.
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