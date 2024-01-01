На Буковині правоохоронець вивозив ухилянтів під виглядом колег

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який планував, що намагаються незаконно покинути країну.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Через інтернет-месенджери посадовець знаходив потенційних «клієнтів» та обіцяв їм за 2 тис. доларів допомогти безперешкодно перетнути кордон. Правоохоронець видавав чоловікам формений одяг і відвозив їх під виглядом колег через блокпости. Надалі вони мали перейти кордон пішки по заздалегідь визначеному маршруту.Під час однієї із таких переправ правоохоронця та двох його «клієнтів» було викрито.Посадовця звільнено зі служби.Чоловік підозрюється у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.А на Закарпатті ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та військовою контррозвідкою СБУ викрило інспектора одного з Нацпарків, який разом з двома цивільними планував за гроші організовувати незаконне переправлення чоловіків через кордон.Ділки підшукали чотирьох чоловіків, які хотіли виїхати за кордон. Серед них був й військовослужбовець, що перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби.Вартість послуг організатори оцінили індивідуально для кожного «клієнта» у розмірі від 5 до 10 тис. доларів США. Спочатку чоловіків доставили до Ужгорода, а згодом переправили до помешкання одного зі спільників неподалік від кордону.Для безпосереднього переведення ухилянтів через кордон організатори схеми залучили знайомого прикордонника. Проте він розкрив протиправний задум правоохоронцям та надалі діяв під їх контролем. На світанку 24 травня він довів чотирьох чоловіків до лінії кордону, де групу було затримано.У цей же день інспектор Нацпарку, який був переконаний, що операція вдалася, передав прикордоннику 6 тис. доларів США. Після «розрахунку» інспектора затримали правоохоронці. Також було затримано одного з його спільників. Ще один учасник схеми переховується від слідства.Інспектору Нацпарку та його спільнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.Суд обрам їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура та Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.