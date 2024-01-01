Суд у Львові повернув посаду скандальній Фаріон

Львівський апеляційний суд постановив поновитина посаді професорки кафедри української мови у «Львівській політехніці», а університет зобовʼязав виплатити їй понад 123 тисячі грн за період вимушеного прогулу.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Постанову апеляційного суду ще можуть оскаржити у Верховному суді. Представник «Львівської політехніки» заявив, що очікує на повний текст ухвали і потому прийматиме рішення.Ексдепутатку Фаріонпісля її різкої критики і образ у бік російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. СБУ потім порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями.