Суд у Львові повернув посаду скандальній Фаріон

Суд у Львові повернув посаду скандальній Фаріон
Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови у «Львівській політехніці», а університет зобовʼязав виплатити їй понад 123 тисячі грн за період вимушеного прогулу.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Постанову апеляційного суду ще можуть оскаржити у Верховному суді. Представник «Львівської політехніки» заявив, що очікує на повний текст ухвали і потому прийматиме рішення.

Ексдепутатку Фаріон звільнили у листопаді минулого року після її різкої критики і образ у бік російськомовних бійців «Азову» і 3 штурмової бригади. СБУ потім порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями.

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Теги: суд, вирок
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