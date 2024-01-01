На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном
Завтра, 30 травня, у Володимирі на Волині громада попрощається з полеглим у бою земляком, 29-річним солдатом Юрієм Касяном.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Скорботний кортеж з тілом захисника виїде з моргу о 9:30 і слідуватиме вулицями Шпитальною, Ковельською, Старицького, Пилипа Орлика та селом Льотниче до вулиці Будівельної,23, де мешкав загиблий з цивільною дружиною та донечкою.

О 10:30 відбудеться відспівування священником, після якого кортеж вирушить до Володимира через вулиці Генерала Шухевича й Чорновола до будинку на Ковельській, 70, де минуло дитинство воїна.

«Прошу мешканців громади гідно провести в останню земну дорогу земляка, який віддав життя заради нашої свободи, сформувавши о 10:50 коридор шани від Ковельської,70 до храму Віри, Надії, Любові, де об 11:00 розпочнеться чин похорону. Щирі співчуття родині полеглого Юрія Касяна. Вічна пам’ять та шана Герою!» - зазначив Ігор Пальонка.
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном

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Теги: загиблі, війна
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