Дві луцькі вулиці назвали на честь полеглих Героїв
Сьогодні, 14:43
Місцева влада перейменувала дві вулиці у Луцькій громаді. Тепер вони названі на честь полеглих Героїв.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.
З 1 червня вулиця Брестська називатиметься Слабенка Сергія. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 травня, депутати міської ради під час пленарного засідання 59-ї сесії.
Сергій Слабенко — український політик, народний депутат України IV- го скликання від 19-го виборчого округу. Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Мав військове звання підполковник.
Загинув Сергій Слабенко 4 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
Також своїм рішенням депутати змінили назву вулиці Нова у селі Шепель на Гнатенка Івана (на честь місцевого жителя).
Іван Гнатенко навчався в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. З 18 грудня 2020 року брав участь в зоні ООС. Нагороджений Козацьким Хрестом III та I ступенів. З 24 лютого 2022 року визволяв Одеську, Миколаївську, Херсонську і Донецьку області. Загинув в бою 23 січня 2023 року у Бахмутському районі.
Нова назва вулиці у селі Шепель буде запроваджена також з 1 червня цього року.
У визначені терміни, працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.
З 1 червня вулиця Брестська називатиметься Слабенка Сергія. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 травня, депутати міської ради під час пленарного засідання 59-ї сесії.
Сергій Слабенко — український політик, народний депутат України IV- го скликання від 19-го виборчого округу. Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Мав військове звання підполковник.
Загинув Сергій Слабенко 4 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
Також своїм рішенням депутати змінили назву вулиці Нова у селі Шепель на Гнатенка Івана (на честь місцевого жителя).
Іван Гнатенко навчався в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. З 18 грудня 2020 року брав участь в зоні ООС. Нагороджений Козацьким Хрестом III та I ступенів. З 24 лютого 2022 року визволяв Одеську, Миколаївську, Херсонську і Донецьку області. Загинув в бою 23 січня 2023 року у Бахмутському районі.
Нова назва вулиці у селі Шепель буде запроваджена також з 1 червня цього року.
У визначені терміни, працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.
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Коментарі 1
Назвіть одну з вилиць Луцька іменем Ігоря Єремеєва. Ніхто з депутатів більше не зробив для Луцька і Волині, ніж він. Вже у 2014-му році він возив на схід допомогу ЗСУ на десятки млн.грн. І не один раз. Депутат, політик, державник. Це в той час, коли його "колега по бізнесу" івахів боявся промовити хоч слово, готовий був заховатись від війни під іменем сперматозоїда. А Слабенко?.. Якби не загинув (шкода), то так і залишився в памяті народній, як бюрократ, скандаліст і базіка.
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