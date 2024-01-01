Дві луцькі вулиці назвали на честь полеглих Героїв

Місцева владау Луцькій громаді. Тепер вони названі на честь полеглих Героїв.Про це повідомляє управління інформаційної роботи міськради.З 1 червня вулиця Брестська називатиметься. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 травня, депутати міської ради під час пленарного засідання 59-ї сесії.Сергій Слабенко — український політик, народний депутат України IV- го скликання від 19-го виборчого округу. Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Мав військове звання підполковник.Загинув Сергій Слабенко 4 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.Також своїм рішенням депутати змінили назву вулиці Нова у селі Шепель на(на честь місцевого жителя).Іван Гнатенко навчався в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. З 18 грудня 2020 року брав участь в зоні ООС. Нагороджений Козацьким Хрестом III та I ступенів. З 24 лютого 2022 року визволяв Одеську, Миколаївську, Херсонську і Донецьку області. Загинув в бою 23 січня 2023 року у Бахмутському районі.Нова назва вулиці у селі Шепель буде запроваджена також з 1 червня цього року.У визначені терміни, працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новими назвами вулиць на будівлях Луцької територіальної громади.