Завербований фсб іноземець здійснював диверсії на Одещині

Завербований фсб іноземець здійснював диверсії на Одещині
Працівники СБУ затримали диверсанта фсб, який підпалив електропідстанції на Одещині.

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

Служба безпеки затримала ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на фсб.

В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону.

У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус «смотрящого» у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований фсб і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

За наявними даними, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі.
Завербований фсб іноземець здійснював диверсії на Одещині

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка
Сьогодні, 15:30
На Волині батько довів 13-річного сина до самогубства: йому оголосили підозру
Сьогодні, 15:26
Завербований фсб іноземець здійснював диверсії на Одещині
Сьогодні, 15:01
Дві луцькі вулиці назвали на честь полеглих Героїв
Сьогодні, 14:43
Суд у Львові повернув посаду скандальній Фаріон
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Атаку на Одесу готували «антимайданівці», - СБУ Атаку на Одесу готували «антимайданівці», - СБУ
27 травень, 17:55
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф
27 травень, 12:46
Охоронець російської катівні в Херсоні намагався «сховатися» у ЗСУ Охоронець російської катівні в Херсоні намагався «сховатися» у ЗСУ
23 травень, 17:03
СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста
23 травень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підробив водійські права: на Волині перед судом постане кіберполіцейський
Сьогодні, 15:47
 0
На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині батько довів 13-річного сина до самогубства: йому оголосили підозру
Сьогодні, 15:26
 0
Золоті ключі до успішного бізнесу: Як Golden Staff формує лідерів та професіоналів
Сьогодні, 15:15
 0
Завербований фсб іноземець здійснював диверсії на Одещині
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8