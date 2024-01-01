Агенти рф готували теракти у Львові та Києві: їх затримали

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам агентурної мережі спецслужб рф, які планували серію терактів у Києві та Львові.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам-учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб рф планували серію терактів у Києві та Львові.Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).За даними слідства, підозрювані на виконаннямали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у Львові.На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб.Досудове розслідування - СБУ.