Агенти рф готували теракти у Львові та Києві: їх затримали
Сьогодні, 13:28
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам агентурної мережі спецслужб рф, які планували серію терактів у Києві та Львові.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам-учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб рф планували серію терактів у Києві та Львові.
Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).
За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника спецслужб рф мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.
Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.
Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.
Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у Львові.
На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб.
Досудове розслідування - СБУ.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам-учасникам мережі агентів, які за завданням спецслужб рф планували серію терактів у Києві та Львові.
Одному з підозрюваних інкримінують вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), а іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).
За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника спецслужб рф мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.
Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Спецоперацію із затримання проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.
Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.
Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у Львові.
На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб.
Досудове розслідування - СБУ.
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