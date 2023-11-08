«Загроза Харкову - це загроза для всієї України. Закликаю мерів міст виділити допомогу для воїнів», - Бутусов

Юрій Бутусов звернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину.



Про це він



"Звертаюсь до мерів великих міст - Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація.



Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів.



Але. Загроза Харкову та Вовчанську - це загроза для усієї Украіни і кожного великого міста. Ворог у 30 км. Ніхто крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери", - написав Бутусов.



Він закликав очільників найбільших міст надати термінову допомогу воїнам, які боронять Вовчанськ та Харківщину, а саме:



57 мотопіхотній бригаді, 42 механізованій бригаді, 125 бригаді ТРО, підрозділу ГУР МО "Кракен", 13 бригаді Нацгвардії "Хартія".



Воїнам необхідні дрони: Мавік-3, Мавік-3Т, Аутел-4, ударні FPV, окопний РЕБ та квадроцикли.



"Прошу мерів відгукнутись і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харков та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібні негайні заходи і особиста увага керівників місцевого самоврядування", - наголосив Юрій Бутусов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний редактор Цензор.НЕТзвернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Звертаюсь до мерів великих міст - Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація.Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів.Але. Загроза Харкову та Вовчанську - це загроза для усієї Украіни і кожного великого міста. Ворог у 30 км. Ніхто крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери", - написав Бутусов.Він закликав очільників найбільших міст надати термінову допомогу воїнам, які боронять Вовчанськ та Харківщину, а саме:57 мотопіхотній бригаді, 42 механізованій бригаді, 125 бригаді ТРО, підрозділу ГУР МО "Кракен", 13 бригаді Нацгвардії "Хартія".Воїнам необхідні дрони: Мавік-3, Мавік-3Т, Аутел-4, ударні FPV, окопний РЕБ та квадроцикли."Прошу мерів відгукнутись і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харков та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібні негайні заходи і особиста увага керівників місцевого самоврядування", - наголосив Юрій Бутусов.

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