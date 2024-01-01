Збитки від злочинної організації на Волині на пів мільярда: НАБУ завершило слідство

у справі злочинної організації, яка на Волині спричинила збитки обсягом 475 мільйонів гривень.



Про це в телеграмі повідомляє НАБУ.



Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю.



Службовці Волинської митниці забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.



Загалом кількість підозрюваних становить 21 особу: 10 службовців Волинської митниці та 11 фізичних осіб, учасників злочинної організації.



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