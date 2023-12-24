Схема на пів мільярда на Волині: НАБУ оголосило нові підозри

Схема на пів мільярда на Волині: НАБУ оголосило нові підозри
НАБУ і САП повідомили чотирьом службовим особам Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 млн грн збитків.

Таким чином коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», занижуючи митні платежі до державного бюджету.

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

Загалом у цій справі про підозру повідомили:

- 9 службовим особам Волинської митниці;
- 11 фізичним особам.

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання новим підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників злочину.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: НАБУ, корупція
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