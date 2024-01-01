Польща не планує прямої участі у війні, – Туск

Дональд Туск заявив у четвер, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.



Про це повідомляє PAP, передає



Відповідаючи на запитання про переговори глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі щодо можливого створення місії Альянсу в Україні, Туск сказав: «Я не буду коментувати це, поки не матиму повної інформації про зміст цих переговорів та їхні результати. Наразі я можу повторити те, що говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президентові Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі».



Як повідомлялося, 4 квітня у Брюсселі триває робота Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним з головних питань зустрічі є військова допомога Україні.



Президент Франції Еммануель Макрон раніше не виключив варіанту із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністрзаявив у четвер, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.Про це повідомляє PAP, передає Укрінформ Відповідаючи на запитання про переговори глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі щодо можливого створення місії Альянсу в Україні, Туск сказав: «Я не буду коментувати це, поки не матиму повної інформації про зміст цих переговорів та їхні результати. Наразі я можу повторити те, що говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президентові Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі».Як повідомлялося, 4 квітня у Брюсселі триває робота Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним з головних питань зустрічі є військова допомога Україні.Президент Франціїраніше не виключив варіанту із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію