Польща не планує прямої участі у війні, – Туск

Польща не планує прямої участі у війні, – Туск
Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у четвер, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.

Про це повідомляє PAP, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про переговори глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі щодо можливого створення місії Альянсу в Україні, Туск сказав: «Я не буду коментувати це, поки не матиму повної інформації про зміст цих переговорів та їхні результати. Наразі я можу повторити те, що говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президентові Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі».

Як повідомлялося, 4 квітня у Брюсселі триває робота Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним з головних питань зустрічі є військова допомога Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше не виключив варіанту із введенням французьких військ в Україну, якщо це буде необхідно в майбутньому.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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