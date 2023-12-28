Чоловік упав із висоти на будмайданчику на Волині і пошкодив хребет





Про це повідомляє інформагентство



Хлопець 30-років під час робіт впав із триметрової висоти.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов близько 13.30. На місце виїхала бригада швидкої.



Постраждалого з діагнозом забій поперекового відділу хребта госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На будівельному майданчику у Нововолинську сьогодні, 4 квітня, трапилася надзвичайна подія.Про це повідомляє інформагентство Волинські новини Хлопець 30-років під час робітЯк повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов близько 13.30. На місце виїхала бригада швидкої.Постраждалого з діагнозом забій поперекового відділу хребта госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ.

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