Чоловік упав із висоти на будмайданчику на Волині і пошкодив хребет
Сьогодні, 16:46
На будівельному майданчику у Нововолинську сьогодні, 4 квітня, трапилася надзвичайна подія.
Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.
Хлопець 30-років під час робіт впав із триметрової висоти.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов близько 13.30. На місце виїхала бригада швидкої.
Постраждалого з діагнозом забій поперекового відділу хребта госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє інформагентство Волинські новини.
Хлопець 30-років під час робіт впав із триметрової висоти.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик про подію надійшов близько 13.30. На місце виїхала бригада швидкої.
Постраждалого з діагнозом забій поперекового відділу хребта госпіталізували у Нововолинську ЦМЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Польща не планує прямої участі у війні, – Туск
Сьогодні, 17:22
Волиняни попрощалися із Героєм Олександром Горотем
Сьогодні, 17:07
Чоловік упав із висоти на будмайданчику на Волині і пошкодив хребет
Сьогодні, 16:46
У селі під Луцьком – аварія з постраждалими
Сьогодні, 16:07