У селі під Луцьком – аварія з постраждалими
Сьогодні, 16:07
У селі Жабка поблизу обласного центру Волині сьогодні, 4 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Про це пише інформагентство Волинські новини.
Зі слів свідків, на повороті неподалік АЗС близько 14 години зіткнулося два авто. Одна з автівок дуже розбита, інша – у кюветі.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в автопригоді попередньо легкі тілесні ушкодження отримали дві жінки, їх не госпіталізовували. На місці події працюють працівники сектору реагування патрульної поліції. Вирішується питання про складання адмінпротоколу.
Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на ДТП у селі Жабка. Медики оглянули учасників автопригоди, госпіталізації ніхто не потребував.
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Про це пише інформагентство Волинські новини.
Зі слів свідків, на повороті неподалік АЗС близько 14 години зіткнулося два авто. Одна з автівок дуже розбита, інша – у кюветі.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що в автопригоді попередньо легкі тілесні ушкодження отримали дві жінки, їх не госпіталізовували. На місці події працюють працівники сектору реагування патрульної поліції. Вирішується питання про складання адмінпротоколу.
Як розповіли у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада медиків виїжджала на ДТП у селі Жабка. Медики оглянули учасників автопригоди, госпіталізації ніхто не потребував.
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