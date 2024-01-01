Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома жителями Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також надання приміщення для її незаконного вживання (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, 36-річна жінка за попередньою змовою із 47-річним чоловіком, залучаючи іноді ще 20-річного спільника, упродовж липня-вересня 2023 року збували охочим у Нововолинську психотроп PVP та дозволяли наркозалежним вживати його в орендованій квартирі.Цю ж речовину вилучено 16 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі обвинувачених, які нині перебувають під вартою.Далі – слово за судом.