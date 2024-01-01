Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини

Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома жителями Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також надання приміщення для її незаконного вживання (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, 36-річна жінка за попередньою змовою із 47-річним чоловіком, залучаючи іноді ще 20-річного спільника, упродовж липня-вересня 2023 року збували охочим у Нововолинську психотроп PVP та дозволяли наркозалежним вживати його в орендованій квартирі.

Цю ж речовину вилучено 16 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі обвинувачених, які нині перебувають під вартою.
Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини

Далі – слово за судом.
Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: психотропи, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракетний удар по 128-й бригаді: СБУ розглядає версію зламу месенджера військового
Сьогодні, 16:30
У селі під Луцьком – аварія з постраждалими
Сьогодні, 16:07
Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини
Сьогодні, 15:50
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям
Сьогодні, 15:40
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
03 квітень, 18:35
На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами На Волині судили студента за спробу втекти за кордон за фальшивими документами
02 квітень, 18:22
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
31 березень, 19:32
Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку
30 березень, 07:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетний удар по 128-й бригаді: СБУ розглядає версію зламу месенджера військового
Сьогодні, 16:30
 0
У селі під Луцьком – аварія з постраждалими
Сьогодні, 16:07
 0
Збували психотропи та організували притон: трьох волинян судять за наркозлочини
Сьогодні, 15:50
 0
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям
Сьогодні, 15:40
 0
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
Сьогодні, 15:24
 0
Медіа
відео
1/8