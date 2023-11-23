У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям

У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям
У містечку Іваничі на Волині місцеві мешканці проігнорували толоку в місцевому парку, яку організувала ГО «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини».

Поприбирати територію поблизу пам’ятного знаку «Герої не вмирають» та фотостел загиблих Героїв прийшло лише кілька людей, пише Буг.

Впорядкувати парк і алею, яка веде до пам’ятного знаку, жителів Іваничів запросили 29 березня. Організатори запланували цього дня поприбирати парк від сухого гілля, листя і сміття, посапати клумби, підживити квіти, а також обкопати саджанці дубів й підсадили нові. Однак толоку місцеві мешканці чомусь проігнорували.
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям

Як розповіла голова ГО «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини» Надія Рубан, явка дорівнювала – нулю. За її словами, прийшли лише кілька тих жительок селища, які завжди доглядають за квітами й декоративними кущами на клумбах в парку.

«Дякувати Богу і ЗСУ ми пережили ще одну зиму. В тривогах, очікуваннях, надіях і сподіваннях прийшла довгоочікувана весна. Блиснула сонечком, пригорнула теплом, подарувала надію на відродження, на продовження життя, дала силу і терпіння для нових справ. На жаль, не всім, посміхнулось те сонце, не у всіх очах жевріє надія. Деякі очі згасли назавжди.

Але наш обов’язок в тому, щоб не згасла пам’ять про тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми зустріли цю весну. Нехай вона заквітує, хоча б у місці їхньої пам’яті. Нехай їхні фото споглядають відродження життя після зими. Клумби ми прибрали, підживили квіти, а мали надію, що і приберемо парк від сухого гілля і листя, як робили це в попередні роки, але не сталось, як гадалось», – зазначила Надія Рубан.

Але вже 3 квітня на допомогу членам ГО «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини» прийшли восьмикласники ліцею №1. Учні 8-Б і 8-В класів разом зі своїми класними керівниками Світланою Парафін і Тетяною Халімон, обкопали саджанці дубів в парку й підсадили нові, які привіз Євген Голодюк.
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям

Надія Рубан вдячна школярам за допомогу й небайдужість і сподівається, що жителі селища візьмуть з них приклад і завершать розпочаті роботи в парку.
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям

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Теги: скандал, Волинь
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