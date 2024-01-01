Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента
Сьогодні, 15:07
Полеглого військовослужбовця Сергія Вейну з Маневицької громади на Волині посмертно відзначили державною нагородою – орденом «За Мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє ВСН.
Вірний військовій присязі 45-річний патріот своєї землі загинув смертю хоробрих 28 грудня 2023 року на Донеччині, боронячи наш спокій та майбутнє кожного українця.
У Героя залишилася дружина Лариса, донечки Вікторія та Анастасія, синочок Богдан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ВСН.
Вірний військовій присязі 45-річний патріот своєї землі загинув смертю хоробрих 28 грудня 2023 року на Донеччині, боронячи наш спокій та майбутнє кожного українця.
У Героя залишилася дружина Лариса, донечки Вікторія та Анастасія, синочок Богдан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У містечку на Волині проігнорували толоку біля пам’ятника Героям
Сьогодні, 15:40
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
Сьогодні, 15:24
Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента
Сьогодні, 15:07
Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона
Сьогодні, 14:51
На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь
Сьогодні, 14:35