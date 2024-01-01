Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента

Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента
Полеглого військовослужбовця Сергія Вейну з Маневицької громади на Волині посмертно відзначили державною нагородою – орденом «За Мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляє ВСН.

Вірний військовій присязі 45-річний патріот своєї землі загинув смертю хоробрих 28 грудня 2023 року на Донеччині, боронячи наш спокій та майбутнє кожного українця.

У Героя залишилася дружина Лариса, донечки Вікторія та Анастасія, синочок Богдан.

Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента

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Теги: нагорода, війна
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