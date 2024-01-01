П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди

В обласному центрі Волині небайдужі громадяни допомогли патрульнимПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Учора, 3 квітня, ввечері до поліції звернувся чоловік. Він повідомив, що на вулиці Карпенка-Карого в напрямку вулиці Ківерцівська хаотично рухається автомобіль Ford Transit, створюючи аварійні ситуації. На його думку, водій цього авто може бути п’яним.Направляючись на виклик, патрульні зв’язалися із заявником, який повідомив детальну інформацію. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці Ківерцівська.Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.Патрульні відсторонили чоловіка від керування. Та склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.