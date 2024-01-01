П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди

П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
В обласному центрі Волині небайдужі громадяни допомогли патрульним виявити нетверезого водія.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Учора, 3 квітня, ввечері до поліції звернувся чоловік. Він повідомив, що на вулиці Карпенка-Карого в напрямку вулиці Ківерцівська хаотично рухається автомобіль Ford Transit, створюючи аварійні ситуації. На його думку, водій цього авто може бути п’яним.
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди

Направляючись на виклик, патрульні зв’язалися із заявником, який повідомив детальну інформацію. За декілька хвилин поліцейським вдалося зупинити автомобіль на вулиці Ківерцівська.

Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування. Та склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: патрульні, Луцьк
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