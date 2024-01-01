На Волині затримали п'яну 29-річну водійку, яка перевищила швидкість





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Цими вихідними патрульні, які контролювали швидкість за допомогою лазерного вимірювача TruCAM на автодорозі поблизу села Піддубці, зафіксували автомобіль марки Jeep Compass, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 102 км/год.



Під час перевірки документів у 29-річної водійки інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка забажала пройти освідування у медичному закладі. Результат огляду виявився позитивним — 1, 03 проміле.



Поліцейські на водійку склали відповідні адміністративні матеріали.

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