Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона

Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона
За заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу» судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.

За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.

У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.

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Теги: НАБУ, корупція
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