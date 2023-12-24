Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона

Засудитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії.Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.