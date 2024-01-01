На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь

На Волині станом на сьогодні, 4 квітня, залишаютьсяблизько 6,4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.Про це у фейсбуці інформує регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області.У зв’язку з нестабільними погодними умовами на усіх річках басейнів Прип’яті та Західного Бугу відмічається малозмінний рівневий режим.Площа підтоплених та затоплених сільськогосподарських угідь на Волині становить 6,4 тисячі гектарів. Зокрема, у Камінь-Каширському районі - 4 тисячі гектарів, у Ковельському районі - 2,4 тисячі гектарів.Для відведення надлишкових вод протягом доби працювали 9 польдерних насосних станцій РОВР у Волинській області (у Камінь-Каширському районі - 7 НС, у Ковельському- 2 НС).«Всі експлуатаційні підрозділи РОВР у Волинській області працюють у режимі підвищеної готовності, забезпечуючи постійний контроль за водогосподарською обстановкою, технічним станом інженерної інфраструктури та водогосподарських об’єктів державних меліоративних систем», - запевнили у регіональному офісі водних ресурсів у Волинській області.