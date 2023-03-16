Волинські прикордонники відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку

Волинські прикордонники відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку
Прикордонники Волинського загону відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону разом з побратимами однієї з бригад Сил оборони України ведуть щоденні бої з окупантами на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

Зокрема, днями прикордонники відбили атаку противника на один з опорних пунктів. Ворожі штурмовики, отримавши відсіч, почали відходити. Аби вберегтися від вогню, шестеро загарбників сховалися в одному з укриттів.

За допомогою дрона з повітря вдалося виявити намір противника, а група прикордонників на землі зачистила сховок окупантів, загарбників розстріляли впритул та закидали гранатами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські прикордонники, штурм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь
Сьогодні, 14:35
Чоловік, який навів ракети по піцерії у Краматорську, отримав довічне
Сьогодні, 14:17
Волинські прикордонники відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку
Сьогодні, 14:00
В Міноборони пояснили, що робити «обмежено придатним» після скасування цього статусу
Сьогодні, 13:48
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
16 березень, 2023, 14:15
РФ хоче взяти Бахмут, – ISW РФ хоче взяти Бахмут, – ISW
29 липень, 2022, 09:00
З'явилося відео штурму «Азовсталі» З'явилося відео штурму «Азовсталі»
03 травень, 2022, 22:23
Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова Росіяни зазнали ганебної поразки: ЗСУ відбили спробу штурму Харкова
15 березень, 2022, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герой із Волині посмертно отримав нагороду від президента
Сьогодні, 15:07
 0
Оборудки на «Волиньторфі» НАБУ оцінило у 5,6 мільйона
Сьогодні, 14:51
 0
На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь
Сьогодні, 14:35
 0
Чоловік, який навів ракети по піцерії у Краматорську, отримав довічне
Сьогодні, 14:17
 0
Волинські прикордонники відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8