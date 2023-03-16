Волинські прикордонники відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку
Сьогодні, 14:00
Прикордонники Волинського загону відбили штурм та ліквідували окупантів на Новопавлівському напрямку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону разом з побратимами однієї з бригад Сил оборони України ведуть щоденні бої з окупантами на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.
Зокрема, днями прикордонники відбили атаку противника на один з опорних пунктів. Ворожі штурмовики, отримавши відсіч, почали відходити. Аби вберегтися від вогню, шестеро загарбників сховалися в одному з укриттів.
За допомогою дрона з повітря вдалося виявити намір противника, а група прикордонників на землі зачистила сховок окупантів, загарбників розстріляли впритул та закидали гранатами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону разом з побратимами однієї з бригад Сил оборони України ведуть щоденні бої з окупантами на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.
Зокрема, днями прикордонники відбили атаку противника на один з опорних пунктів. Ворожі штурмовики, отримавши відсіч, почали відходити. Аби вберегтися від вогню, шестеро загарбників сховалися в одному з укриттів.
За допомогою дрона з повітря вдалося виявити намір противника, а група прикордонників на землі зачистила сховок окупантів, загарбників розстріляли впритул та закидали гранатами.
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