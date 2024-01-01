День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

У Луцькій громаді сьогодні, 4 квітня,таПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу трьох військовослужбовців, які віддали свої життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 4 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали загиблих захисників України Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка.Макогон Євгеній Олександрович (22.09.1984 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Кравченко Антон Володимирович (05.01.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.Козлюк Сергій Юрійович (12.02.1978 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася заступниця Луцького міського головиПісля завершення богослужіння домовини з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Місцем останнього спочинку полеглих Героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили у муніципалітеті.