День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
У Луцькій громаді сьогодні, 4 квітня, попрощалися з трьома ГероямиЄвгенієм Макогоном, Антоном Кравченком та Сергієм Козлюком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу трьох військовослужбовців, які віддали свої життя у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 4 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали загиблих захисників України Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

Макогон Євгеній Олександрович (22.09.1984 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

Кравченко Антон Володимирович (05.01.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

Козлюк Сергій Юрійович (12.02.1978 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

Після завершення богослужіння домовини з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

Місцем останнього спочинку полеглих Героїв став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили у муніципалітеті.
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям


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Теги: загиблі, війна
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