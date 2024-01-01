Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника

Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника
МВС опублікувало зворушливі кадри з Харкова, які неможливо дивитися з холодним серцем.

Молодий вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька – 52-річного рятувальника, йдеться у повідомленні на телеграмканалі МВС України.

Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару.



Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько.

Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника


«Складно уявити емоції, що пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів. Щиро співчуваємо втраті кожної родини. Памʼятаємо всіх», - йдеться у повідомленні.
Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника
Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника

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Теги: рятувальники, Україна
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