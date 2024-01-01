Медики прокоментували «нашестя кліщів» на Волині

Медики прокоментували «нашестя кліщів» на Волині
У соціальних мережах волиняни почали бити на сполох через «нашестя» кліщів в області.

Про це пише Конкурент

«У весняний період щороку починається активність кліщів і наша область також не є винятком. Зараз кліматичні умови сприяють цьому, тому дійсно спостерігається активізація кліщів після зимової так би мовити сплячки», – пояснила Валентина Хомутінкіна, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

В заклади охорони здоров’я також почали звертатися люди у зв’язку з нападами кліщів.

Раніше це були поодинокі випадки. Минулого ж тижня таких звернень було 11 по області.

«Можна сказати, що випадків більше. Їхня активність піде на спад, коли улітку буде спекотно, а знову може підвищитися восени. Проте протягом всього теплого періоду вони можуть становити загрозу. Зазначимо, що наша лабораторія проводить дослідження на виявлення збудника хвороби Лайма», – додала завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань.

Епідеміологи нагадують, аби уберегтися від цих комах, варто утриматись від походів у хащі або мати відповідний закритий одяг. У разі, якщо напад відбувся, то звертатися у заклади охорони здоров’я.

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Теги: лікарі, Волинь
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