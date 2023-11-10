Посадовець Волинської митниці вимагав хабарі від підприємців, які ввозили товар в Україну

Посадовець Волинської митниці вимагав хабарі від підприємців, які ввозили товар в Україну
Служба безпеки України викрила злочинну діяльність посадовця Волинської митниці.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що старший державний інспектор Волинської митниці Держмитслужби систематично вимагав та отримував хабарі від підприємців, які ввозили товари на територію України.

За гроші посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення, а також при розмитненні товарів гарантував зменшення митних платежів шляхом внесення недостовірних відомостей в систему.

За оперативними даними зловмисник таким чином заробляв щонайменше 200 тис. грн в місяць.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання хабарів митником. Він був затриманий під час отримання чергової частини неправомірної.

У межах кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Посадовець Волинської митниці вимагав хабарі від підприємців, які ввозили товар в Україну

Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

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Теги: Волинська митниця, хабарі, СБУ
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Коментарі 1
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Очевидно, невеликий посадовець, бо стіл виготовлений не з деревини єгипетської вишні.
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