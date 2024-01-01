Лучанин спроектував мобільну платформу для евакуації поранених з поля бою

Лучанин спроектував мобільну платформу для евакуації поранених з поля бою
Волонтер і винахідник Василь Цапюк планує налагодити постачання на фронт платформ для евакуації поранених.

Прототип унікальної розробки чоловік продемонстрував журналістам, пише «Сила правди».

Платформа на акумуляторах може перевозити вантаж вагою до 200 кілограмів. Своїми бортами вона захищатиме пораненого від осколків. Прототип платформи на колесах, але, каже розробник, згодом її можуть «поставити» і на гусениці. Розробку тестують на лісових шляхах і бездоріжжі, щоб випробувати запас ходу акумуляторів.

Загалом, окрім евакуації поранених, платформа може використовуватись для перевезення вантажу, постановку на неї техніки та обладнання. Вона має бути підйомною для двох людей, достатньо швидкою і мобільною. Усе це водночас треба гармонізувати з собівартістю винаходу. Коштуватиме це ноу-хау близько 100 тисяч гривень.

«Ми це робимо, бо бачимо величезну потребу. Тому, що ми вибрати собі такий шлях під час цієї війни», – каже Василь Цапюк.

Розробники моделі назвали платформу «Віз», або ж «Чумак» і сподіваються вже в найближчі кілька місяців масштабувати виробництво.

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Теги: Лучанин, винахідник, мобільна платформа
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