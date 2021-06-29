У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився

У Луцьку небайдужі повідомили про загубленого хлопчика.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 3 квітня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Лесі Українки у Луцьку знайшла хлопчика, який загубився та плаче.Екіпаж патрульних відразу направився на місце події. Під час спілкування із малечею та встановлення його даних в цей момент на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка повідомила, що її син катався на велосипеді, після чого вона втратила його з поля зору, та той поїхав у невідомому напрямку.Інспектори повідомили місце знаходження її сината дочекалися на матір. Також патрульні провели профілактичну бесіду жінці.