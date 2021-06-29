У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився

У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився
У Луцьку небайдужі повідомили про загубленого хлопчика.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 3 квітня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Лесі Українки у Луцьку знайшла хлопчика, який загубився та плаче.

Екіпаж патрульних відразу направився на місце події. Під час спілкування із малечею та встановлення його даних в цей момент на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка повідомила, що її син катався на велосипеді, після чого вона втратила його з поля зору, та той поїхав у невідомому напрямку.
У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився

Інспектори повідомили місце знаходження її сина Дмитрика та дочекалися на матір. Також патрульні провели профілактичну бесіду жінці.

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Теги: Луцьк, хлопчик, патрульні
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