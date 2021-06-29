У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився
Сьогодні, 13:00
У Луцьку небайдужі повідомили про загубленого хлопчика.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 3 квітня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Лесі Українки у Луцьку знайшла хлопчика, який загубився та плаче.
Екіпаж патрульних відразу направився на місце події. Під час спілкування із малечею та встановлення його даних в цей момент на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка повідомила, що її син катався на велосипеді, після чого вона втратила його з поля зору, та той поїхав у невідомому напрямку.
Інспектори повідомили місце знаходження її сина Дмитрика та дочекалися на матір. Також патрульні провели профілактичну бесіду жінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 3 квітня, близько 19-ї години патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Лесі Українки у Луцьку знайшла хлопчика, який загубився та плаче.
Екіпаж патрульних відразу направився на місце події. Під час спілкування із малечею та встановлення його даних в цей момент на лінію 102 надійшов виклик від схвильованої мами. Жінка повідомила, що її син катався на велосипеді, після чого вона втратила його з поля зору, та той поїхав у невідомому напрямку.
Інспектори повідомили місце знаходження її сина Дмитрика та дочекалися на матір. Також патрульні провели профілактичну бесіду жінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День скорботи: лучани віддали останню шану трьом Героям
Сьогодні, 13:21
У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився
Сьогодні, 13:00
Медики прокоментували «нашестя кліщів» на Волині
Сьогодні, 12:50
«Кротом» фсб виявився контрактник ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 12:38