В Міноборони пояснили, що робити «обмежено придатним» після скасування цього статусу





Відповідно до нього в Україні більше не буде статусу "обмежено придатного". Міноборони пояснило, що роботи тим, хто раніше був визнаний "обмежено придатним", пише



Скасування статусу "обмежено придатного" не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного.



Громадяни, які визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців – тобто до 4 лютого 2025.



Уряд протягом трьох місяців має оновити перелік захворювань, які визначають непридатність до служби.



Після повторної ВЛК військові, які визнані непридатними, будуть звільнені зі служби. Придатні продовжать проходити військову службу.



Військовозобов'язані, визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку. Придатні можуть проходити службу.

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