Комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Попереду — друге читання в парламенті.



Про це повідомив член Комітету Вадим Івченко, пише



«Нарешті Комітет з питань оборони сьогодні завершив розгляд всіх правок до закону про мобілізацію. Працюємо над додатковими правками Комітету щодо мотивації призовників, а також демобілізації», — написав він.



За словами Івченка, вже наступного тижня закон можуть відправити в зал для розгляду парламентом.



Депутатка Ірина Фріз, яка також входить до цього Комітету, зазначила, що загалом розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки — і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.



Ще один член Комітету Олександр Федієнко уточнив, які питання були розглянуті:



- зафіксували редакцію щодо гармонізації реєстрів людей з інвалідністю (Мінсоцполітики) та реєстру Міноборони «Оберіг»;

не підтримали пропозицію щодо переогляду людей з інвалідністю 2-3 груп, які отримали цю інвалідність до 24 лютого. Але ще окремо розглянуть це питання щодо саме групи;



- залишили все, як є, для здобувачів освіти, зокрема й аспірантів;

проговорили можливість звільнення людям, які непридатні до військової служби з категорії «обмежено придатних». Водночас Рада вже скасувала «обмежено придатних»: залишаються категорії «придатні» або «непридатні»;



- те саме стосується тих, хто має довідку «обмежено придатний», — треба проходити ВЛК;



- надали можливість отримувати консульські послуги (за кордоном) без підтвердження наявності таких людей у військовому обліку.



Федієнко зауважив, що це неостаточні зміни: Комітет своїми правками ще може змінити деякі норми.



Окрім того, відомо, що Комітет відхилив правку, яка б передбачала демобілізацію військових після 36 місяців служби без спеціального рішення Ставки верховного головнокомандувача, а також правку, яка дала б право мобілізувати 18-річних. Відстрочку для держслужбовців також не підтримали.



Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого підтримала в першому читанні оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів — скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби за рішенням Ставки.

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