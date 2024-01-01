У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці

У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці
Вперше на Волині у Ковельському міському територіальному медичному об’єднанні провели ендоваскулярну операцію із закриття множинних дефектів міжпередсердної перетинки.

Про це повідомив гендиректор Ковельського МТМО Валентин Вітер.

Вроджену ваду серця 40-річній пацієнтці, мамі 4-х дітей, діагностували зовсім недавно. Вона скаржилась на швидку втомлюваність та задишку. Хвора пройшла обстеження на базі кардіохірургічного центру медичного об’єднання. Результат ультразвукового дослідження серця, який провела лікар-кардіолог Ольга Танська, підтвердив наявність у жінки вродженої патології, про яку вона навіть не підозрювала.

Діаметр найбільшого із декількох отворів сягав 4 см. Така патологія є небезпечною. При потраплянні частини крові з лівого передсердя в праве відбувається об’ємне перевантаження правого шлуночка, гіпертрофія його, підвищення тиску в легеневій артерії (легенева гіпертензія). При тривалій гіпертензії зміни в судинах легень стають незворотними.
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці

Корекція вади серця проводилась ендоваскулярно. Через прокол у стегновій судині встановили оклюдер - серцевий імплант, який у складеному стані через катетер провели до передсердя і там розкрили, надійно закривши отвори у перетинці.
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці

Операція пройшла успішно, пацієнтку перевели у палату інтенсивної терапії, де вона перебуватиме під наглядом лікарів ще декілька днів.
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці

Операцію спільно з фахівцями Ковельського МТМО провів кандидат медичних наук, серцево-судинний лікар-хірург Науково-практичного Медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Аркадій Довгалюк.
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через атаки рф на ГЕС під загрозою не лише Україна, а й Молдова, – Зеленський
Сьогодні, 15:57
Комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Сьогодні, 15:38
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці
Сьогодні, 15:13
Погуляйко: постачальники необґрунтовано підняли ціни на будматеріали для укріплень на кордоні
Сьогодні, 14:55
Влітку можливі відключення світла, - Центр дослідження енергетики
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
Після 20-річної перерви на Волинь повернулася небезпечна хвороба Після 20-річної перерви на Волинь повернулася небезпечна хвороба
Сьогодні, 12:03
Кількість хворих на кашлюк на Волині зросла у 2,5 раза Кількість хворих на кашлюк на Волині зросла у 2,5 раза
26 березень, 11:25
Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий
20 березень, 14:42
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя
18 березень, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта
Сьогодні, 16:22
 0
На Волині на три дні настане літня погода
Сьогодні, 16:15
 0
Через атаки рф на ГЕС під загрозою не лише Україна, а й Молдова, – Зеленський
Сьогодні, 15:57
 0
Комітет Ради завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Сьогодні, 15:38
 0
У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8