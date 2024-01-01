У лікарні на Волині вперше провели рідкісну операцію на серці

Вперше на Волині у Ковельському міському територіальному медичному об’єднанні провели ендоваскулярну операцію із закриття множинних дефектів міжпередсердної перетинки.Про це повідомив гендиректор Ковельського МТМОВроджену ваду серця 40-річній пацієнтці, мамі 4-х дітей, діагностували зовсім недавно. Вона скаржилась на швидку втомлюваність та задишку. Хвора пройшла обстеження на базі кардіохірургічного центру медичного об’єднання. Результат ультразвукового дослідження серця, який провела лікар-кардіолог Ольга Танська, підтвердив наявність у жінки вродженої патології, про яку вона навіть не підозрювала.Діаметр найбільшого із декількох отворів сягав 4 см. Така патологія є небезпечною. При потраплянні частини крові з лівого передсердя в праве відбувається об’ємне перевантаження правого шлуночка, гіпертрофія його, підвищення тиску в легеневій артерії (легенева гіпертензія). При тривалій гіпертензії зміни в судинах легень стають незворотними.Корекція вади серця проводилась ендоваскулярно. Через прокол у стегновій судині встановили оклюдер - серцевий імплант, який у складеному стані через катетер провели до передсердя і там розкрили, надійно закривши отвори у перетинці.Операція пройшла успішно, пацієнтку перевели у палату інтенсивної терапії, де вона перебуватиме під наглядом лікарів ще декілька днів.Операцію спільно з фахівцями Ковельського МТМО провів кандидат медичних наук, серцево-судинний лікар-хірург Науково-практичного Медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України