Влітку можливі відключення світла, - Центр дослідження енергетики
Сьогодні, 14:36
Влітку українці ймовірно зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть», – наголосив він.
Ймовірно, відключення можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.
«Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні», – пояснив Олександр Харченко.
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Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
«На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть», – наголосив він.
Ймовірно, відключення можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.
«Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні», – пояснив Олександр Харченко.
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