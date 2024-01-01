Влітку можливі відключення світла, - Центр дослідження енергетики

Влітку українці ймовірно зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.Про це заявив директор Центру досліджень енергетики, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.«На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть», – наголосив він.Ймовірно, відключення можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.«Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні», – пояснив Олександр Харченко.