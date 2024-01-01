Через атаки рф на ГЕС під загрозою не лише Україна, а й Молдова, – Зеленський

Через атаки рф на ГЕС під загрозою не лише Україна, а й Молдова, – Зеленський
У ніч проти 29 березня війська росії свідомо цілили по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.

«Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», — наголосив він.

В «Укренерго» повідомили, що внаслідок нічної масованої атаки постраждали теплові та гідроелектростанції. На об’єктах триває огляд пошкоджень, за потреби працює ДСНС.

Про атаку

У ніч проти 29 березня сили протиповітряної оборони збили 26 із 39 ракет, а також 58 із 60 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.

Новий масований удар вночі 29 березня був націлений на енергетичні об'єкти України. Пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах.

На Прикарпатті та Львівщині уражень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти серйозно пошкодили три теплоелектростанції ДТЕК: поранений енергетик.

Наразі «Укренерго» вимушене застосувати графіки аварійних відключень до вечора у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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