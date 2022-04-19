В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта

В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта
В Україні з 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта.

Про це повідомила Державна міграційна служба, передає Укрінформ.

"З 1 квітня 2024 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа", - зазначають у ДМСУ.

Тож з 1 квітня вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів, яка раніше становила 1496 грн, збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка).
В Україні з 1 квітня подорожчає оформлення закордонного паспорта

У Держміграції звернули увагу на те, що особи, які оплатили адмінпослуги та подали заяви для оформлення документів до 31 березня 2024 року, отримають документи за старою ціною. Водночас ті громадяни, які оплатили адмінпослуги до 31 березня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подання заяв.

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Теги: паспорт, кордон, Україна
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