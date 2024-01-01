На Волинь «на щиті» повернувся Герой Василь Куприянчик

тілом полеглого бійця Василя Куприянчика.



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Старший стрілець-оператор одного зі штурмових батальйонів солдат Василь Куприянчик, який проходив військову службу за контрактом, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, зник безвісти біля населеного пункту Орлівка Донецької області 22 березня 2024 року. Днями надійшло сповіщення про загибель 20-річного бійця.



10 квітня Герою мав виповнитися лише 21 рік...



Героя зустрічали живим коридором. На прощання зійшлися люди з декількох сіл.



У Городищенській громаді оголосили триденну жалобу з 28 по 30 березня 2024 року за загиблим Василем Куприянчиком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Городищенській громаді сьогодні, 29 березня, краяни зустріли скорботний кортеж ізбійцяПро це інформує ВСН із посиланням на сюжет 12 каналу.Старший стрілець-оператор одного зі штурмових батальйонів солдат Василь Куприянчик, який проходив військову службу за контрактом, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, зник безвісти біля населеного пункту Орлівка Донецької області 22 березня 2024 року. Днями надійшло сповіщення про загибель 20-річного бійця.10 квітня Герою мав виповнитися лише 21 рік...Героя зустрічали живим коридором. На прощання зійшлися люди з декількох сіл.У Городищенській громаді оголосили триденну жалобу з 28 по 30 березня 2024 року за загиблим Василем Куприянчиком.

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