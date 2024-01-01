На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик

На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик
На війні загинув Василь Куприянчик, 10.04.2003 року народження, який деякий час проживав у селі Ниви-Губинські Городищенської громади.

Про це повідомили у громаді.

Старший стрілець-оператор одного зі штурмових батальйонів солдат Василь Куприянчик, який проходив військову службу за контрактом, вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, зник безвісти біля населеного пункту Орлівка Донецької області 22 березня 2024 року. Днями надійшло сповіщення про загибель 20-річного бійця.

"Повідомляємо, що тіло загиблого Героя завтра, 29 березня, о 10:00 забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника та везтимуть до храму смт.Сенкевичівка, де відбудеться чин похорону.

Гідно живим коридором зустрінемо траурний кортеж (орієнтовно 10:30).

Від в'їзного знаку в смт.Сенкевичівка процесія рухатиметься пішою ходою до місцевого Свято-Юріївського храму. Потому - виїзд у с.Ниви-Губинські, де і поховають вірного сина України Василя Куприянчика.

У випадку виникнення змін - буде повідомлено додатково.

Маємо гідно вшанувати захисника та провести в останню дорогу. Вічна пам'ять та шана! Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу (28-30.03.2024) за загиблим Василем Куприянчиком.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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