Загроза ДРГ і збільшення атак рф: у Києві посилять заходи безпеки





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Повідомляється, що приводом для засідання стали заяви керівників країни-агресора щодо збільшення кількість ракетних атак на цивільні об’єкти та мирних громадян України. Також начальник КМВА Сергій Попко допускає загрозу спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника та залучення агентів російських спецслужб.



Враховуючи цю інформацію, Рада Оборони Києва прийняла рішення:



1) Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.



2) Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.



3) Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки й порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.



4) Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.



Крім того, зазначається, що будуть моніторити соціальні мережі щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, яка може дестабілізувати ситуації в Києві.



"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки - не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", - додав Попко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі загроз збільшення кількості ракетних атак на цивільні об'єкти й ризику проникнення диверсійних груп Рада оборони Києва ухвалила низку рішень щодо забезпечення безпеки в столиці.Пише Українська правда з посиланням на КМВА.Повідомляється, що приводом для засідання стали заяви керівників країни-агресора щодо збільшення кількість ракетних атак на цивільні об’єкти та мирних громадян України. Також начальник КМВАдопускає загрозу спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника та залучення агентів російських спецслужб.1) Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.2) Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.3) Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки й порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.4) Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.Крім того, зазначається, що будуть моніторити соціальні мережі щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, яка може дестабілізувати ситуації в Києві."Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтеся правил безпеки - не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Бережіть себе", - додав Попко.

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