У росії немає ресурсів для наступу на Харків, – ЦПД спростував ворожу ІПСО

У росії немає ресурсів для наступу на Харків, – ЦПД спростував ворожу ІПСО
Інформація про підготовку російських військ до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії «пропаганди страху» та не відповідає дійсності.

Про це Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив у Телеграмі.

«У росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії «пропаганда страху», - зазначив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

У ЦПД наголошують, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.

«Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами», - додав Коваленко та наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харків, наступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик
Сьогодні, 12:30
Загроза ДРГ і збільшення атак рф: у Києві посилять заходи безпеки
Сьогодні, 12:10
У росії немає ресурсів для наступу на Харків, – ЦПД спростував ворожу ІПСО
Сьогодні, 11:59
Шпигував, скільки військових перебувають на лікуванні: 22-річний житель Дніпра готував ракетний удар по госпіталю
Сьогодні, 11:38
В окупації продовжував богослужіння українською: священник із Запоріжжя переїхав на Волинь
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Військовий експерт розповів, чи можливий наступ на Харків Військовий експерт розповів, чи можливий наступ на Харків
20 червень, 2022, 10:50
Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту Ворог йде в наступ на ще одному напрямку фронту
18 лютий, 09:18
Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція Внаслідок російського обстрілу Харкова сім'я згоріла заживо в будинку, – поліція
10 лютий, 10:17
У Харкові 18-річний хакер коригував обстріли по місту та готував кібератаки У Харкові 18-річний хакер коригував обстріли по місту та готував кібератаки
25 січень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шольц заявив, що не хоче давати Україні Taurus, щоб «запобігти війні між рф і НАТО»
Сьогодні, 12:46
 0
На Донеччині загинув 20-річний Герой з Волині Василь Куприянчик
Сьогодні, 12:30
 0
Загроза ДРГ і збільшення атак рф: у Києві посилять заходи безпеки
Сьогодні, 12:10
 0
У росії немає ресурсів для наступу на Харків, – ЦПД спростував ворожу ІПСО
Сьогодні, 11:59
 0
Шпигував, скільки військових перебувають на лікуванні: 22-річний житель Дніпра готував ракетний удар по госпіталю
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8