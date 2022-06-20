У росії немає ресурсів для наступу на Харків, – ЦПД спростував ворожу ІПСО





Про це Центр протидії дезінформації (ЦПД)



«У росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії «пропаганда страху», - зазначив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.



У ЦПД наголошують, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.



«Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами», - додав Коваленко та наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація про підготовку російських військ до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії «пропаганди страху» та не відповідає дійсності.Про це Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив у Телеграмі.«У росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії «пропаганда страху», - зазначив керівник ЦПД РНБО, лейтенантУ ЦПД наголошують, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.«Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами», - додав Коваленко та наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.

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