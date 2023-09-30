Шольц заявив, що не хоче давати Україні Taurus, щоб «запобігти війні між рф і НАТО»

Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між росією і НАТО.



Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню, пише



За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.



"Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.



Він додав, що кожну поставку зброї ретельно обдумуватимуть.



"І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Саме тому я прийняв таке рішення (про Taurus. – ред.)", – зауважив канцлер.



Також він зазначив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових до України.



Проте, як стверджує канцлер, його країна підтримує Україну зброєю та боєприпасами "більше, ніж будь-яка інша країна Європи".



"Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно", – сказав німецький канцлер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинизаявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між росією і НАТО.Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню, пише "Європейська правда" За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі."Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.Він додав, що кожну поставку зброї ретельно обдумуватимуть."І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Саме тому я прийняв таке рішення (про Taurus. – ред.)", – зауважив канцлер.Також він зазначив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових до України.Проте, як стверджує канцлер, його країна підтримує Україну зброєю та боєприпасами "більше, ніж будь-яка інша країна Європи"."Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно", – сказав німецький канцлер.

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