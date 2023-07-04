Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками





Про це



За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил рф.



Ворог давав йому різні «випробувальні» завдання. В подальшому на вимогу куратора підозрюваний під виглядом капелана мав приєднатися до українських десантників, щоб «зливати» представникам спецслужби рф інформацію про місця базування Десантно-штурмових військ ЗСУ та їх переміщення.



Для цього він зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.



Підозрюваний спілкувався з представниками держави-агресора через анонімний чат в одному із месенджерів.



Правоохоронці викрили чоловіка, який виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, та затримали під час проходження співбесіди для «зарахування» в ЗСУ.



Викриття відбувалося за сприяння Київської обласної військової адміністрації.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали «крота» російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил рф.Ворог давав йому різні «випробувальні» завдання. В подальшому на вимогу куратора підозрюваний під виглядом капелана мав приєднатися до українських десантників, щоб «зливати» представникам спецслужби рф інформацію про місця базування Десантно-штурмових військ ЗСУ та їх переміщення.Для цього він зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.Підозрюваний спілкувався з представниками держави-агресора через анонімний чат в одному із месенджерів.Правоохоронці викрили чоловіка, який виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, та затримали під час проходження співбесіди для «зарахування» в ЗСУ.Викриття відбувалося за сприяння Київської обласної військової адміністрації.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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