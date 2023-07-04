Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками

Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками
Правоохоронці затримали «крота» російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил рф.

Ворог давав йому різні «випробувальні» завдання. В подальшому на вимогу куратора підозрюваний під виглядом капелана мав приєднатися до українських десантників, щоб «зливати» представникам спецслужби рф інформацію про місця базування Десантно-штурмових військ ЗСУ та їх переміщення.

Для цього він зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.

Підозрюваний спілкувався з представниками держави-агресора через анонімний чат в одному із месенджерів.

Правоохоронці викрили чоловіка, який виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, та затримали під час проходження співбесіди для «зарахування» в ЗСУ.

Викриття відбувалося за сприяння Київської обласної військової адміністрації.
Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками
Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками
Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками
Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками

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Теги: Київська ОВА, зрадник, росія
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