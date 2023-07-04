Посадовець Київської ОВА під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками
Сьогодні, 13:00
Правоохоронці затримали «крота» російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за українськими десантниками.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил рф.
Ворог давав йому різні «випробувальні» завдання. В подальшому на вимогу куратора підозрюваний під виглядом капелана мав приєднатися до українських десантників, щоб «зливати» представникам спецслужби рф інформацію про місця базування Десантно-штурмових військ ЗСУ та їх переміщення.
Для цього він зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.
Підозрюваний спілкувався з представниками держави-агресора через анонімний чат в одному із месенджерів.
Правоохоронці викрили чоловіка, який виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, та затримали під час проходження співбесіди для «зарахування» в ЗСУ.
Викриття відбувалося за сприяння Київської обласної військової адміністрації.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора киянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил рф.
Ворог давав йому різні «випробувальні» завдання. В подальшому на вимогу куратора підозрюваний під виглядом капелана мав приєднатися до українських десантників, щоб «зливати» представникам спецслужби рф інформацію про місця базування Десантно-штурмових військ ЗСУ та їх переміщення.
Для цього він зробив собі фальшиву довідку про нібито належність до парафіян однієї з конфесій.
Підозрюваний спілкувався з представниками держави-агресора через анонімний чат в одному із месенджерів.
Правоохоронці викрили чоловіка, який виявився головним спеціалістом одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації, та затримали під час проходження співбесіди для «зарахування» в ЗСУ.
Викриття відбувалося за сприяння Київської обласної військової адміністрації.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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