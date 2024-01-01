Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем

Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем
Сьогодні, 28 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Ігоря Журавля, який загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Журавель Ігор Якович (25.01.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 21 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ігоря Журавля поховали на кладовищі у селі Рокині.
Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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