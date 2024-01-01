Загинув у бою за Україну: у Луцькій громаді попрощалися з Героєм Ігорем Журавлем

Ігоря Журавля, який загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Журавель Ігор Якович (25.01.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 21 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.



Ігоря Журавля поховали на кладовищі у селі Рокині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 березня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця, який загинув від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Журавель Ігор Якович (25.01.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 21 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.Ігоря Журавля поховали на кладовищі у селі Рокині.

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