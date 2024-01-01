На кордоні з Польщею тимчасово розблокували один із пунктів пропуску

На кордоні з Польщею тимчасово розблокували один із пунктів пропуску
Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на польсько-українському кордоні тимчасово розблокували. Вантажівки можуть вільно проїжджати в обох напрямках.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі, пише Громадське.

У чергах біля КПП «Угринів — Долгобичув» стоять 120 вантажівок. Пропуск вантажного транспорту там зараз здійснюється у звичайному режимі.

Утім, польські прикордонники повідомили, що блокаду припинять тимчасово. Орієнтовно вантажівки зможуть вільно проїжджати лише до 2 квітня.

Чому протестують фермери?

Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Станом на зараз вони блокують рух на п'яти напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

27 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з делегацією прибув до Варшави. Там сторони провели переговори у тристоронньому форматі щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи агроекспорту. Переговори тривали понад 6 годин.

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Теги: блокада, Польща, фермери
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