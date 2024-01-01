На кордоні з Польщею тимчасово розблокували один із пунктів пропуску





Про це повідомили в Державній прикордонній службі, пише



У чергах біля КПП «Угринів — Долгобичув» стоять 120 вантажівок. Пропуск вантажного транспорту там зараз здійснюється у звичайному режимі.



Утім, польські прикордонники повідомили, що блокаду припинять тимчасово. Орієнтовно вантажівки зможуть вільно проїжджати лише до 2 квітня.



Чому протестують фермери?



Польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Станом на зараз вони блокують рух на п'яти напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».



27 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з делегацією прибув до Варшави. Там сторони провели переговори у тристоронньому форматі щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи агроекспорту. Переговори тривали понад 6 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пункт пропуску «Угринів — Долгобичув» на польсько-українському кордоні тимчасово розблокували. Вантажівки можуть вільно проїжджати в обох напрямках.Про це повідомили в Державній прикордонній службі, пише Громадське У чергах біля КПП «Угринів — Долгобичув» стоять 120 вантажівок. Пропуск вантажного транспорту там зараз здійснюється у звичайному режимі.Утім, польські прикордонники повідомили, що блокаду припинять тимчасово. Орієнтовно вантажівки зможуть вільно проїжджати лише до 2 квітня.Польські перевізники, а згодом і фермериз осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. Польські фермери протестують, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій. Станом на зараз вони блокують рух на п'яти напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».27 березня прем'єр-міністр Україниразом з делегацією прибув до Варшави. Там сторони провели переговори у тристоронньому форматі щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи агроекспорту. Переговори тривали понад 6 годин.

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