Посол росії втік із Польщі після неявки за викликом до МЗС





Про це повідомляє польська газета



Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що Сергія Андрєєва не видворяли, він «cам показав свою культуру і професіоналізм».



У російському посольстві заявили, що Андрєєва не буде з 26 березня до 4 квітня.



Нагадаємо, у польському міністерстві закордонних справ повідомили, що посол росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський посол в Польщі виїхав з країни після того, як не прибув до польского МЗС з поясненнями щодо зальоту російської ракети на її територію.Про це повідомляє польська газета Wiadomosci Міністр закордонних справ Польщікаже, щоне видворяли, він «cам показав свою культуру і професіоналізм».У російському посольстві заявили, що Андрєєва не буде з 26 березня до 4 квітня.Нагадаємо, у польському міністерстві закордонних справ повідомили, що посол росії Сергій Андрєєв, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

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