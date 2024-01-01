Посол росії втік із Польщі після неявки за викликом до МЗС

Посол росії втік із Польщі після неявки за викликом до МЗС
Російський посол в Польщі виїхав з країни після того, як не прибув до польского МЗС з поясненнями щодо зальоту російської ракети на її територію.

Про це повідомляє польська газета Wiadomosci.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що Сергія Андрєєва не видворяли, він «cам показав свою культуру і професіоналізм».

У російському посольстві заявили, що Андрєєва не буде з 26 березня до 4 квітня.

Нагадаємо, у польському міністерстві закордонних справ повідомили, що посол росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

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Теги: політика, світ
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